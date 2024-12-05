Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ольмо: «Мы способны выиграть все возможные трофеи в этом сезоне»

05 Декабря 2024 • 11:36 Комментировать (2)

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо поделился ожиданиями от сезона.

«Конечно, мы можем ожидать много от этого сезона. Мы начали очень хорошо, наша команда способна бороться за все возможные трофеи, именно за этим я и приехал сюда – побеждать в каждом матче», - цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

26-летний Ольмо перебрался в «Барселону» из «РБ Лейпцига», сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Испанский полузащитник сыграл 11 матчей за каталонцев во всех турнирах нынешнего сезона и отметился шестью забитыми голами. Действующее соглашение Ольмо с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2030 года.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Ольмо
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
05 Декабря 2024 в 12:02
Не пи..ди..
Ответить
Барсaфобия
05 Декабря 2024 в 11:51
Не обманывай, ты приехал сюда чтобы получить травмы, да..?
Ответить
Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду «Краснодар» сделал заявление после 0:3 от «Спартака» Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» Флик может покинуть «Барселону» - названо условие Роналду проиграл 1 миллион долларов болельщику
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу»
Спортивные новости
ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина «Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Декабря
11:36 · Испания. Ла Лига
Ольмо: «Мы способны выиграть все возможные трофеи в этом сезоне» 2
10:48 · Германия. Бундеслига
«Барселона» договорилась о переходе защитника «Байера»
10:00 · Испания. Ла Лига
Дрогба оценил игру Мбаппе в «Реале»
08:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» – единственная команда, обыгравшая «Реал» и «Барселону» в 2024 году
07:59 · Испания. Ла Лига
Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала»
07:45 · Испания. Ла Лига
Федерико Вальверде извинился после поражения «Реала» 1
07:05 · Испания. Ла Лига
Беллингем забил в четырёх подряд матчах Ла Лиги – такого не было с начала прошлого сезона
04:25 · Испания. Ла Лига
Мбаппе – лидер Ла Лиги по упущенным явным голевым моментам
03:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» повторил собственный антирекорд последних пяти сезонов 1
02:59 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе 4
02:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил результаты «Реала» в текущем сезоне
01:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти дал комментарий по Мбаппе 4
01:54 · Испания. Ла Лига
Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти 10
01:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в Бильбао 2
01:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о незабитом Мбаппе пенальти 1
01:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» назвал виновного в поражении 5
01:17 · Испания. Ла Лига
Мбаппе под ударом – не забил второй пенальти подряд 1
00:57 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам 20
04 Декабря
22:38 · Испания. Ла Лига
Ротен: «Проблема не в позиции, а в самом Мбаппе»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 34
22:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» огласил состав на битву с «Атлетиком» в Примере
21:44 · Англия. Премьер-лига
Из «Реала» может уйти бразилец 1 слухи
17:42 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямс интересен четырём топ-клубам Англии
14:36 · Испания. Ла Лига
Облак высказался о месте «Атлетико» в Ла Лиге
14:21 · Испания. Ла Лига
Генич дал прогноз на матч «Атлетик» - «Реал»
Все новости