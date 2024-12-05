Ольмо: «Мы способны выиграть все возможные трофеи в этом сезоне»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо поделился ожиданиями от сезона.

«Конечно, мы можем ожидать много от этого сезона. Мы начали очень хорошо, наша команда способна бороться за все возможные трофеи, именно за этим я и приехал сюда – побеждать в каждом матче», - цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

26-летний Ольмо перебрался в «Барселону» из «РБ Лейпцига», сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Испанский полузащитник сыграл 11 матчей за каталонцев во всех турнирах нынешнего сезона и отметился шестью забитыми голами. Действующее соглашение Ольмо с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2030 года.