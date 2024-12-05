Дрогба оценил игру Мбаппе в «Реале»

Экс-форвард лондонского «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением об игре звездного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в текущем сезоне.
«Мбаппе сейчас переживает непростой период. У него не самая легкая адаптация в «Реале». Думаю, он извлечет пользу из этого опыта. Килиан станет взрослее. Это должно принести пользу ему и сборной Франции», - передает слова Дрогба RMC Sport.
Мбаппе пополнил ряды «королевского» клуба прошлым летом, перейдя из французского «ПСЖ» на правах аренды. В текущем сезоне Килиан провел 18 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и две голевые передачи.
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