Дрогба оценил игру Мбаппе в «Реале»

«Мбаппе сейчас переживает непростой период. У него не самая легкая адаптация в «Реале». Думаю, он извлечет пользу из этого опыта. Килиан станет взрослее. Это должно принести пользу ему и сборной Франции», - передает слова Дрогба RMC Sport.