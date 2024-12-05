«Атлетик» – единственная команда, обыгравшая «Реал» и «Барселону» в 2024 году

«Атлетику» Бильбао покорилось уникальное достижение в текущем календарном году.

В среду коллектив Эрнесто Вальверде обыграл в родных стенах мадридский «Реал» в поединке Ла Лиги (2:1). Задолго до этого – ещё в январе – баски взяли верх в игре Кубка Испании с «Барселоной» (4:2). Таким образом, как отмечает Opta, «Атлетик» стал единственной командой в 2024 году, сумевшей победить и «сливочных», и «сине-гранатовых».

«Красно-белые» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 29 набранными очками после 16 туров. Отставание от «Реала» составляет четыре балла, от «Барселоны» – восемь.