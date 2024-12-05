Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем поддержал товарища по команде Федерико Вальверде.

Уругваец стал одним из антигероев встречи с «Атлетиком» Бильбао: на 80-й минуте он потерял мяч неподалёку от собственных ворот, чем воспользовались соперники, завершив атаку победным голом.

После завершения матча Вальверде извинился перед одноклубниками и болельщиками в социальных сетях. На этот пост отреагировал Джуд Беллингем: «Нет необходимости извиняться, мы всегда проигрываем и побеждаем все вместе», – написал в ответ англичанин, сравнявший счёт за две минуты до результативной ошибки Федерико.