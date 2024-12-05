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Чемпионат Испании. Ла Лига

Федерико Вальверде извинился после поражения «Реала»

05 Декабря 2024 • 07:45 Комментировать
Атлетик Б
2:1
Реал Мадрид

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде принёс извинения за ошибку, допущенную в проигранном матче против «Атлетика» Бильбао (1:2).

«Сливочные» сравняли счёт на 78-й минуте поединка усилиями Джуда Беллингема, однако уже через две минуты хозяева поля воспользовались грубой потерей Федерико Вальверде и забили второй мяч, который стал победным.

«Тяжёлый удар, я беру вину на себя. Приношу извинения товарищам по команде и болельщикам. Признаю свою ошибку.

Впереди долгий путь, много матчей. Уверен, у нас будет ещё много поводов для радости», – написал уругвайский хавбек в социальных сетях.

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