Федерико Вальверде извинился после поражения «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде принёс извинения за ошибку, допущенную в проигранном матче против «Атлетика» Бильбао (1:2).

«Сливочные» сравняли счёт на 78-й минуте поединка усилиями Джуда Беллингема, однако уже через две минуты хозяева поля воспользовались грубой потерей Федерико Вальверде и забили второй мяч, который стал победным.

«Тяжёлый удар, я беру вину на себя. Приношу извинения товарищам по команде и болельщикам. Признаю свою ошибку.

Впереди долгий путь, много матчей. Уверен, у нас будет ещё много поводов для радости», – написал уругвайский хавбек в социальных сетях.