Беллингем забил в четырёх подряд матчах Ла Лиги – такого не было с начала прошлого сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем снова показывает прежнюю результативность.

Англичанин стал автором единственного гола «сливочных» в проигранном матче против «Атлетика» Бильбао (1:2). Хавбек сравнял счёт на 78-й минуте, но уже вскоре хозяева забили вновь, на что у коллектива Карло Анчелотти уже не нашлось ответа.

Беллингем смог отличиться в четвёртом подряд матче Ла Лиги. По данным Opta, игрок выдал такую серию впервые с августа-сентября прошлого года – тогда он проводил свои первые поединки за «Реал» в чемпионате Испании.

В активе 21-летнего футболиста на данный момент четыре забитых мяча и три ассиста в 11 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги.