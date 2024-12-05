Мбаппе – лидер Ла Лиги по упущенным явным голевым моментам

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе возглавляет не самый приятный рейтинг.

Француз упустил 13 явных голевых шансов в текущем розыгрыше Ла Лиги – наибольший показатель среди всех игроков. На втором месте располагается Роберт Левандовски из «Барселоны» (11), третий – Рафинья Диас, также представляющий «сине-гранатовых» (9). При этом поляк и бразилец забили 15 и 11 голов соответственно, а Мбаппе – только восемь.

В матче против «Атлетика», прошедшем в среду, звёздный форвард «Реала» упустил два явных голевых момента, включая нереализованный пенальти. Встреча завершилась поражением команды Карло Анчелотти – 1:2.