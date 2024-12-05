«Реал» повторил собственный антирекорд последних пяти сезонов

Мадридский «Реал» показывает не лучшие результаты в текущем сезоне.

Поражение от «Атлетика» Бильбао (1:2) стало для коллектива Карло Анчелотти уже пятым в нынешнем сезоне во всех турнирах. Ранее «сливочные» уступили «Ливерпулю» (0:2), «Милану» (1:3), «Барселоне» (0:4) и «Лиллю» (0:1). По данным Madrid Xtra, «Реал» проиграл пять матчей в первой половине сезона впервые после возвращения Карло Анчелотти. Предыдущий такой случай датирован кампанией-2020/21.

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка при одном поединке в запасе. В субботу мадридцы сыграют на выезде с «Жироной».