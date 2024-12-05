Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе

Голкипер «Атлетика» Бильбао Хулен Агирреcабала высказался о незабитом пенальти Килиана Мбаппе.

Баскский коллектив взял верх над «сливочными» в поединке Ла Лиги – 2:1. На 68-й минуте, когда на табло горел счёт 1:0 в пользу хозяев поля, Мбаппе не реализовал пенальти – вратарь «Атлетика» отразил удар француза.

«Я знал, что он не забил прошлый пенальти, и я подумал, что в этот раз он решит исполнить такой же удар. Так и произошло», – приводит Madrid Universal слова из интервью Агирреcабалы.

На счету Килиана Мбаппе восемь голов в 14 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.

«Реал» отстаёт от лидирующей «Барселоны» на четыре очка при одной игре в запасе.