Анчелотти оценил результаты «Реала» в текущем сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о результатах команды.

В среду «сливочные» уступили «Атлетику» Бильбао в выездном матче Ла Лиги (1:2). Для мадридского гранда это пятое поражение в нынешнем сезоне во всех турнирах – худший показатель к декабрю за последние годы.

«Пять поражений? Мы знаем, что нам нужно многое улучшить в нашей игре. Сейчас мы выглядим не так уверенно, как в прошлом сезоне. Необходимо продолжать работать – это самое главное. Мы играли на стадионах, где очень трудно добиваться результата», – приводит Madrid Xtra слова Карло Анчелотти.