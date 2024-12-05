Анчелотти дал комментарий по Мбаппе

Наставник «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу Килиана Мбаппе. В игре против «Атлетика» француз не реализовал пенальти, и «Реал» проиграл со счётом 1:2.

«Конечно, Мбаппе находится не на своём лучшем уровне, но мы должны дать ему время на адаптацию. Мы должны дать ему время, чтобы добиться большого. Когда Винисиус на поле, он хорошо справляется с пенальти. Пенальти бьют трое: Мбаппе, Беллингем и Винисиус», - сказал Анчелотти журналистам.

Как известно, Винисиус Жуниор пропустил последние матчи «Реала» из-за травмы. В ближайших играх возвращение бразильца не прогнозируется.

Анчелотти высказался о незабитом Мбаппе пенальти