Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти

Нападающий Килиан Мбаппе не реализовал свой второй подряд пенальти. В среду француз не смог переиграть Кепу Аррисабалагу с одиннадцати метров. «Реал» проиграл «Атлетику» со счётом 1:2, поэтому давление на Мбаппе только усилилось. Вскоре после финального свистка 25-летний француз сделал публикацию в социальных сетях.

«Плохой результат. Я совершил большую ошибку в матче, где каждая деталь имеет значение. Я беру на себя полную ответственность за это. Трудный момент, но сейчас самое время изменить ситуацию и показать, кто я есть», - написал Мбаппе.

Следующий матч чемпионата Испании «Реал» проведёт уже в субботу, 7 декабря, - против «Жироны».

Анчелотти высказался о незабитом Мбаппе пенальти