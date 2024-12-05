Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в Бильбао

«Реал» огорчил своих болельщиков поражением в гостях у «Атлетика» из Бильбао. После игры комментарий дал главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Атлетик» - очень опасная команда дома. Думаю, игра была ничейной, учитывая то, что сделали обе команды. Для меня это была ничья. Думаю, мы хорошо справлялись. В первом тайме нам следовало лучше обращаться с мячом. Во втором тайме мы действовали лучше, у нас были моменты… Ничего страшного, мы всё ещё в борьбе. Мы здесь и должны бороться. Теперь думаем о субботнем матче», - сказал Анчелотти журналистам.

В субботу, 7 декабря, «Реал» проведёт гостевой матч против «Жироны».

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