Анчелотти высказался о незабитом Мбаппе пенальти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после поражения от «Атлетика» в Бильбао (1:2). Обсуждаемым стал момент в середине второго тайма, когда Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

«Я не разговаривал с Мбаппе. Это была равная игра, которая могла бы завершиться вничью, но мы были наказаны за мелкие детали. Мне не нужно оценивать выступление футболиста из-за незабитого пенальти. Мбаппе явно расстроен и разочарован, но нам нужно двигаться дальше», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти на четыре очка отстаёт от «Барселоны», проведя на один матч меньше.