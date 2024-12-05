«Реал» назвал виновного в поражении

«Реал» в среду потерпел поражение в гостях у «Атлетика» со счётом 1:2. На клубном ТВ «сливочных» в ходе репортажа нашли виновных в таком результате – бригаду арбитров, особенно главного рефери Хосе Санчеса Мартинеса.

Как сообщает AS, на ТВ «Реала» выразили возмущение сразу несколькими решениями арбитра, в частности по ситуации с Родриго, когда пенальти не был назначен.

«Чем больше судьи свистят против «Реала», тем более важные игры им дают. Те, кто работал с Негрейрой, всё ещё там. Уже в трёх подряд моментах судью вызывает ВАР, но он не меняет решение против «Реала». Я не помню такого, это историческое событие», - было сказано в репортаже.