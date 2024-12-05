Мбаппе под ударом – не забил второй пенальти подряд

«Реал» в среду вечером огорчил своих болельщиков. Команда Карло Анчелотти потерпела поражение в гостях у «Атлетика» со счётом 1:2. Автором гола в составе мадридской команды стал Джуд Беллингем. А вот звёздный форвард Килиан Мбаппе снова отметился со знаком минус. На 68-й минуте француз не забил пенальти. Вратарь Кепа Аррисабалага отразил удар Мбаппе с одиннадцати метров.

Свой прошлый удар с пенальти за «Реал» Килиан Мбаппе тоже не забил – в недавнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Дела Мбаппе в Мадриде никак не пойдут в гору.

Следующий матч «Реал» проведёт уже 7 декабря – против «Жироны» в Ла Лиге.