«Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам

«Барселона» во вторник прервала свою чёрную серию, и «Реалу» нужно было побеждать в Бильбао, чтобы не упускать конкурента, но «Атлетик» был сильнее.
В дебюте отобрали мяч на чужой половине поля хозяева, в результате чего ворвался в штрафную «Реала» Нико Уильямс и пробил в дальний угол, выручил вратарь. Отскочил мяч к Килиану Мбаппе в чужой штрафной площади, а француз отправил его в сетку, но зафиксировано положение «вне игры» у него. Иньяки Уильямс обработал тяжелейшую передачу и сразу же пяткой отдал под удар Алексу Беренгеру, а тот из пределов штрафной пробил сильно выше створа, позиция была убойная.
На 53-й минуте Иньяки Уильямс с левого фланга вырезал передачу в чужую штрафную, никто до мяча не добрался, отбил его перед собой вратарь гостей, а первым на добивании оказался Беренгер и вывел свою команду вперёд - 1:0. В ответ Родриго ворвался в штрафную «Атлетика» и выкатил мяч на одиннадцатиметровую отметку на Мбаппе, но француз пробил точно в руки голкиперу. Со штрафного Родриго выполнил подачу в штрафную, опередил там опекуна Антонио Рюдигер и получил кулаками по голове, это пенальти. А мяч угодил в перекладину. С 11 метров в левый от вратаря угол пробил Мбаппе, а вратарь угадал направление удара и выручил свою команду. Вскоре пробил из-за пределов штрафной площади Мбаппе, неуверенно отбил мяч перед собой кипер, первым на добивании оказался Джуд Беллингем и с близкой дистанции расстрелял ворота - 1:1. На 80-й минуте Федерико Вальверде ошибся на своей половине поля, в результате чего выскочил один на один с вратарем Горка Гурусета и спокойно того переиграл - 2:1.
«Реал» уступает «Барселоне» четыре очка, проведя на одну встречу меньше. Противник - четвертый.
На Феде и ничего не скажешь, как Куртуа ошибся против Ливера. Лучшие тоже ошибаются.
Один игрок точно не заслужил этот проигрыш - Джуд. Он был везде, он отрабатывал в защите, в центре бегал, прессинговал вратаря. Жаль его.
Атмосфера на стадионе была шикарной.
А во всем виноват на самом деле Тони Кроос. Он ушел и команда развалилась)
кого ругать - Фран Гарсиа, куча лажи и ошибок, Себальоса, он дал подать голевой пас, не накрыл, ленился открываться - помогать выходить в атаку защитникам......Эндрика - выпустили на 10 минуток, должен бегать как ненормальный, прессинговать, заряжать партнеров - ноль эмоций, не помню на какой добавленной, Джуд отбегавший весь матч рывок совершил на прессинг защитника, в то время как Эндрик тусовался в центре, еле двигаясь.....Чуамени - надежности как не было, так и нету.....да и креатива тоже......
Модрич не вошел в игру к сожалению....
ну и на десерт.......это наверное мемом скоро станет....Мбаппе.....какой кошмар в очередной игре.....бездарнейший пенальти!!!!!! загубленные моменты......и самое плохое, что даже вот рикошет от него (в концовке), а не от защитника.......те у него все против команды получается......я хз как получилось у него удачно пробить, что Джуд забил гол.....это просто чудо какое-то случилось на поле!!!!
какой Салах???? он вингер же....нам вингеров хватает.....а нужен центрфорвард
блин, вот чего не продлили Хоселу - и проблем бы не было...
ПС а, вариант кстати посмотреть кто там в молодежке есть....вон ЦЗ какого разобыли - если я правильно понял, он как раз из молодежки!!!