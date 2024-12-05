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«Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам

05 Декабря 2024 • 00:57 Комментировать (17)
Атлетик Б
2:1
Реал Мадрид

«Барселона» во вторник прервала свою чёрную серию, и «Реалу» нужно было побеждать в Бильбао, чтобы не упускать конкурента, но «Атлетик» был сильнее.

В дебюте отобрали мяч на чужой половине поля хозяева, в результате чего ворвался в штрафную «Реала» Нико Уильямс и пробил в дальний угол, выручил вратарь. Отскочил мяч к Килиану Мбаппе в чужой штрафной площади, а француз отправил его в сетку, но зафиксировано положение «вне игры» у него. Иньяки Уильямс обработал тяжелейшую передачу и сразу же пяткой отдал под удар Алексу Беренгеру, а тот из пределов штрафной пробил сильно выше створа, позиция была убойная.

На 53-й минуте Иньяки Уильямс с левого фланга вырезал передачу в чужую штрафную, никто до мяча не добрался, отбил его перед собой вратарь гостей, а первым на добивании оказался Беренгер и вывел свою команду вперёд - 1:0. В ответ Родриго ворвался в штрафную «Атлетика» и выкатил мяч на одиннадцатиметровую отметку на Мбаппе, но француз пробил точно в руки голкиперу. Со штрафного Родриго выполнил подачу в штрафную, опередил там опекуна Антонио Рюдигер и получил кулаками по голове, это пенальти. А мяч угодил в перекладину. С 11 метров в левый от вратаря угол пробил Мбаппе, а вратарь угадал направление удара и выручил свою команду. Вскоре пробил из-за пределов штрафной площади Мбаппе, неуверенно отбил мяч перед собой кипер, первым на добивании оказался Джуд Беллингем и с близкой дистанции расстрелял ворота - 1:1. На 80-й минуте Федерико Вальверде ошибся на своей половине поля, в результате чего выскочил один на один с вратарем Горка Гурусета и спокойно того переиграл - 2:1.

«Реал» уступает «Барселоне» четыре очка, проведя на одну встречу меньше. Противник - четвертый.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (17) Все комментарии
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Alex1972
05 Декабря 2024 в 01:26
А что случилось?.. 🤔🤭
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SpsGod1
05 Декабря 2024 в 01:16
Мбаппе.
На Феде и ничего не скажешь, как Куртуа ошибся против Ливера. Лучшие тоже ошибаются.
Один игрок точно не заслужил этот проигрыш - Джуд. Он был везде, он отрабатывал в защите, в центре бегал, прессинговал вратаря. Жаль его.
Атмосфера на стадионе была шикарной.

А во всем виноват на самом деле Тони Кроос. Он ушел и команда развалилась)
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NOBODY
05 Декабря 2024 в 01:18
к Феде никаких претензий, верно! что у Джуда не отнять так это страсть....иногда даже перебарщивает с эмоциями......однако в довольно неудобный момент не растерялся и забил гол
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CELTIC FROST
05 Декабря 2024 в 01:11
А ведь Мбаппе интересовался Ливерпуль.Быть может. это был именно тот самый - его - клуб. Тут пока не идет...Еще и по пути Бэкхэма с пеналями пошел...
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Vova52
05 Декабря 2024 в 01:10
молодец Атлетик хорошо сыгралы...
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CELTIC FROST
05 Декабря 2024 в 01:10
Скоро во всех новостях! Руководство Реала увольняет Анчелотти и звонит с просьбой о спасении Артуру. Прознав про это. Мбаппе в ужасе бежит из команды...спасать Валенсию. В результате Реал занимает третье место. но выигрывает 3 ЛЧ подряд (причем. без агронома и гомо дрила))
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NOBODY
05 Декабря 2024 в 01:07
Федю нельзя ругать, он и так тащит нам игры постоянно......а сегодня и до привоза чувствовалось от него неуверенность чтоли или усталость.....
кого ругать - Фран Гарсиа, куча лажи и ошибок, Себальоса, он дал подать голевой пас, не накрыл, ленился открываться - помогать выходить в атаку защитникам......Эндрика - выпустили на 10 минуток, должен бегать как ненормальный, прессинговать, заряжать партнеров - ноль эмоций, не помню на какой добавленной, Джуд отбегавший весь матч рывок совершил на прессинг защитника, в то время как Эндрик тусовался в центре, еле двигаясь.....Чуамени - надежности как не было, так и нету.....да и креатива тоже......
Модрич не вошел в игру к сожалению....
ну и на десерт.......это наверное мемом скоро станет....Мбаппе.....какой кошмар в очередной игре.....бездарнейший пенальти!!!!!! загубленные моменты......и самое плохое, что даже вот рикошет от него (в концовке), а не от защитника.......те у него все против команды получается......я хз как получилось у него удачно пробить, что Джуд забил гол.....это просто чудо какое-то случилось на поле!!!!
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Sergey999
05 Декабря 2024 в 01:10
Может все еще наладится. Этот сезон перестроечный. Скорее всего оформим вылет из лч во вторник и надо сосредотачиваться на внутренней арене
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pol-black
05 Декабря 2024 в 01:06
хорошая игра, весёлая! ну баскам не грех и проиграть. сильная команда.
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NOBODY
05 Декабря 2024 в 01:09
к ним претензий нету, ну неприятный осадок в конце - много фолов тактических, мешая сопернику выйти...некрасиво, но объяснимо.....ну а что противно я описал уже в комменте выше ))
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Sergey999
05 Декабря 2024 в 01:03
Надо в любом случае выходить на трансферный рынок зимой. Сезон спасать надо
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NOBODY
05 Декабря 2024 в 01:11
нужен нападающий типа Хоселу, те чтобы не платить бешенные бабки, но чтобы польза была и не травматичность......нужен игрок в центр, чтобы Федю перевести в опорку....фланговых не стал бы брать, хотя они привозят......просто провалы Мбаппе сводят на нет все косяки фланговых......
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CELTIC FROST
05 Декабря 2024 в 01:18
Арнаутович. Мората. Фюллькруг (либо Дьекереш. Холланд. Салах)) и т.д. замерли в ожидании.
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NOBODY
05 Декабря 2024 в 01:20
ну ты гений просто!!!! вот только Морато нам не хватает - бревным-бревно.......а то у нас Мораты не было.....
какой Салах???? он вингер же....нам вингеров хватает.....а нужен центрфорвард
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CELTIC FROST
05 Декабря 2024 в 01:21
Беньямин Шешко. кстати. Сейчас забил круто в Кубке Германии. Можно обратить внимание. Как и на кого-то из Ла Лиги.. либо на Опенда. Но Реал и так сильно почернел.
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NOBODY
05 Декабря 2024 в 01:22
я хз - ни Шешко ни Арнаутовича не знаю...ну может видел как-то игры, но не помню.....
блин, вот чего не продлили Хоселу - и проблем бы не было...
ПС а, вариант кстати посмотреть кто там в молодежке есть....вон ЦЗ какого разобыли - если я правильно понял, он как раз из молодежки!!!
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CELTIC FROST
05 Декабря 2024 в 01:27
Нужен новый рауль. / А так-то Дьекереш выглядит идеалом. Но это будет Дорого. А на практике - мало ли. Он ведь так выглядит в Португалии. / Некоторые говорили. что Холланд будет лучше Мбаппе. Оказывается, может они были и правы. В свое время в Реале проваливался и Кака, например. А некоторые, напротив, находили себя и становились лучше. Всякое бывает.
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