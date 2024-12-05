«Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам

«Барселона» во вторник прервала свою чёрную серию, и «Реалу» нужно было побеждать в Бильбао, чтобы не упускать конкурента, но «Атлетик» был сильнее.

В дебюте отобрали мяч на чужой половине поля хозяева, в результате чего ворвался в штрафную «Реала» Нико Уильямс и пробил в дальний угол, выручил вратарь. Отскочил мяч к Килиану Мбаппе в чужой штрафной площади, а француз отправил его в сетку, но зафиксировано положение «вне игры» у него. Иньяки Уильямс обработал тяжелейшую передачу и сразу же пяткой отдал под удар Алексу Беренгеру, а тот из пределов штрафной пробил сильно выше створа, позиция была убойная.

На 53-й минуте Иньяки Уильямс с левого фланга вырезал передачу в чужую штрафную, никто до мяча не добрался, отбил его перед собой вратарь гостей, а первым на добивании оказался Беренгер и вывел свою команду вперёд - 1:0. В ответ Родриго ворвался в штрафную «Атлетика» и выкатил мяч на одиннадцатиметровую отметку на Мбаппе, но француз пробил точно в руки голкиперу. Со штрафного Родриго выполнил подачу в штрафную, опередил там опекуна Антонио Рюдигер и получил кулаками по голове, это пенальти. А мяч угодил в перекладину. С 11 метров в левый от вратаря угол пробил Мбаппе, а вратарь угадал направление удара и выручил свою команду. Вскоре пробил из-за пределов штрафной площади Мбаппе, неуверенно отбил мяч перед собой кипер, первым на добивании оказался Джуд Беллингем и с близкой дистанции расстрелял ворота - 1:1. На 80-й минуте Федерико Вальверде ошибся на своей половине поля, в результате чего выскочил один на один с вратарем Горка Гурусета и спокойно того переиграл - 2:1.

«Реал» уступает «Барселоне» четыре очка, проведя на одну встречу меньше. Противник - четвертый.