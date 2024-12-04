Ротен: «Проблема не в позиции, а в самом Мбаппе»

Бывший игрок французского «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением о звездном форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.
«Проблема вообще не в позиции на поле. Мбаппе сейчас уже не тот футболист, которым был раньше. Если Килиан сможет вернуться на свой уровень, то проблемы с позицией не будет. Его футболом будут восхищаться», - передает слова Жерома RMC Sport.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провел 13 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей. Срок действующего контракта Килиана с «королевским» клубом рассчитан до лета 2029 года. Трансферная цель игрока оценивается в 180 миллионов евро.
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