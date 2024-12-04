Ротен: «Проблема не в позиции, а в самом Мбаппе»

«Проблема вообще не в позиции на поле. Мбаппе сейчас уже не тот футболист, которым был раньше. Если Килиан сможет вернуться на свой уровень, то проблемы с позицией не будет. Его футболом будут восхищаться», - передает слова Жерома RMC Sport.