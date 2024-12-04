«Реал» огласил состав на битву с «Атлетиком» в Примере

Вечером среды мадридский «Реал» будет гостить у «Атлетика» в Бильбао. За час до начала встречи «сливочные» огласили свой состав на поединок. Он выглядит так:

Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Фран Гарсия, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Родриго, Мбаппе.

Напомним, что «Реал» на данный момент размещается на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны» с первого места составляет четыре балла. Правда, у мадридцев две игры в запасе. «Атлетик» также высоко – четвёртая строчка.

Текстовую трансляцию игры баскского и столичного клубов будет проводить наш портал.