Облак высказался о месте «Атлетико» в Ла Лиге

«Месяц назад мы были далеко от призовых мест, а сейчас находимся очень близко. Но все может поменяться. Поэтому лучше не загадывать на будущее, а сосредоточиться на актуальных задачах. Будем стараться хорошо играть и одерживать победы», - передает слова словенского вратаря Atletico Universe в социальных сетях.