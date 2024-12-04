Облак высказался о месте «Атлетико» в Ла Лиге

Страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился мнением касательно положения своей команды в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги.
«Месяц назад мы были далеко от призовых мест, а сейчас находимся очень близко. Но все может поменяться. Поэтому лучше не загадывать на будущее, а сосредоточиться на актуальных задачах. Будем стараться хорошо играть и одерживать победы», - передает слова словенского вратаря Atletico Universe в социальных сетях.
После 15 туров чемпионата Испании «матрасники» набрали 32 очка и занимают третью позицию в таблице. Подопечные Диего Симеоне отстают от лидирующей «Барселоны» на пять баллов.
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