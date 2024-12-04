Генич дал прогноз на матч «Атлетик» - «Реал»

В рамках 19-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде померяется силами с «Атлетиком» Бильбао. Об этом матче высказался футбольный комментатор Константин Генич.

«Отталкиваясь от статистики и последних очных встреч, не верю в большое количество забитых мячей. Я выберу такие варианты - тотал меньше 2,5 и тотал меньше 3», - приводятся слова Генича на страницах «РБ Спорта».

Матч 19-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Реалом» состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – второе.