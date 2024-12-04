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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тарханов рассказал, почему Винисиусу не нужно уходить из «Реала» в клуб из Саудовской Аравии эксклюзив

04 Декабря 2024 • 18:45 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.25 X 3.50 2 2.25
Через 3 ч. 2 мин.

Российский тренер Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что форвард «Реала» Винисиус может летом перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Вряд ли он уедет в Саудовскую Аравию. Всё равно там уровень не такой, как в Европе. Если он хочет выиграть «Золотой мяч», ему нужно оставаться и играть в «Реале».

Могут ведь агенты, журналисты говорить о том, что он хочет в Саудовскую Аравию. Но не стоит туда ехать, он молодой парень», - сказал Тарханов.

В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл 13 матчей за «Реал», в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Ранее стало известно, что Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала».  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Александр Тарханов Ла Лига Винисиус Жуниор Саудовская Аравия ещё теги

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