Российский тренер Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что форвард «Реала» Винисиус может летом перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Вряд ли он уедет в Саудовскую Аравию. Всё равно там уровень не такой, как в Европе. Если он хочет выиграть «Золотой мяч», ему нужно оставаться и играть в «Реале».

Могут ведь агенты, журналисты говорить о том, что он хочет в Саудовскую Аравию. Но не стоит туда ехать, он молодой парень», - сказал Тарханов.

В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл 13 матчей за «Реал», в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Ранее стало известно, что Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала».