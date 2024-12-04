Ван дер Ваарт рассказал об эгоизме Роналду в «Реале»

Известный в прошлом футболист Рафаэль ван дер Ваарт высказался о Криштиану Роналду, с которым в своё время вместе выступал за мадридский «Реал». По словам нидерландца, Роналду был эгоистичен, хотя это не было проблемой.

«Роналду был невероятно эгоистичен. Если мы выигрывали 6:0, а он не забил, он был недоволен. А если бы мы проиграли, а он забил дважды, это было бы нормально.

Было ли поведение Роналду проблемой? Нет, нет. Просто ему нужно было забивать. То же самое было с Рудом ван Нистелроем. Я много общался с ним. Было интересно, как он говорил: «Мне нужны мои голы!» - сказал ван дер Ваарт в программе The LineUp на talkSPORT.

Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!»