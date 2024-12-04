Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!»

Бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт пошутил о звёздном нападающем Криштиану Роналду. В своё время они были одноклубниками в Мадриде.

«Я всегда говорю в шутку, что Роналду – единственный футболист, чьего члена я не видел никогда! Он приходил на тренировки первым, а уходил последним. Его тело – это вау! Машина! Он немного опередил своё время, сегодня футболисты такие же. Он много работал в спортзале, следил за едой и сном. Для него это было важнее, чем тренировки с командой», - сказал ван дер Ваарт в программе The LineUp на talkSPORT.

В настоящий момент 39-летний Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».