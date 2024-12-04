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Игрок «Реала» сказал «нет» владельцам «Манчестер Сити»

04 Декабря 2024 • 13:09 Комментировать

Защитник «Реала» Рауль Асенсио хорошо зарекомендовал себя в матчах за первую команду после травмы Эдера Милитао. Впрочем, как сообщает AS, летом Асенсио мог покинуть мадридский клуб. К футболисту обращался холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити» и другими клубами по всему миру. Идея была в том, чтобы подписать Асенсио для «Жироны».

Отказ Асенсио связан с тем, что в предсезонке в США он уже почувствовал возможность сделать рывок в первую команду «Реала».

Действующий контракт Рауля Асенсио рассчитан до конца сезона 2025/2026. Источник отмечает, что игрок не торопится решать своё будущее. Обсуждения могут начаться только ближайшим летом. «Реал» уже сообщил стороне 21-летнего футболиста о желании сесть за переговорный стол, когда сезон закончится.

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