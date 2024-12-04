Асенсио отказался уходить из «Реала»

21-летний защитник Рауль Асенсио, правами на которого владеет мадридский «Реал», мог перебраться в «Жирону». Об этом рапортуют журналисты AS.

Согласно сведениям источника, представители клуба делали предложение по трансферу игрока, однако Рауль не захотел рассматривать такой вариант. За Асенсио «сливочным» были предложены шесть миллионов евро. Игрок решил остаться в Мадриде и пока выступать за вторую команду «Реала» - «Кастилью».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Асенсио провел три поединка, в которых отметился одной результативной передачей.