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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» – «Реал»: Возможные стартовые составы на матч чемпионата Испании

04 Декабря 2024 • 11:53 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.25 X 3.50 2 2.25
Через 10 ч. 41 мин.

В вынесенном матче девятнадцатого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы у команд.

«Атлетик»: Агирресабала (вр), Берчиче, Вивиан, Йерай Альварес, де Маркос, Прадос, Иньиго Руис, Нико Уильямс, Сансет, Иньяки Уильямс, Гурусета.

«Реал»: Куртуа (вр), Менди, Рюдигер, Рауль Асенсио, Васкес, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Вальверде.

У «Атлетика» травмирован Андер Эррера. У «Реала» в лазарете Эдер Милитао, Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдуардо Камавинга, Винисиус Жуниор. Зато готов сыграть Орельен Тчуамени.

В предыдущем туре чемпионата Испании мадридский «Реал» сломил сопротивление «Хетафе» (2:0), а «Атлетик» из Бильбао оказался сильнее, чем «Райо Вальекано» (2:1).

«Атлетик» из Бильбао отстаёт от мадридского «Реала» на семь очков. В случае победы «сливочные» вернут себе отставание в один балл от лидирующей «Барселоны», выигравшей накануне у «Мальорки».

Матч между «Атлетиком» из «Бильбао» и «Реалом» из Мадрида состоится сегодня, 4 декабря, на «Сан-Мамесе». Стартовый свисток – в 23 часа по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао

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