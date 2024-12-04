Маскерано: «Хави возглавил «Барселону» в сложный момент – это смелый поступок»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано лестно высказался о бывшем одноклубнике Хави.

«Хави возглавил «Барселону» в сложный момент – это было очень смелым поступком. Под его руководством команда стала лучше во многих аспектах, к тому же он дал шанс многим молодым игрокам, которые сейчас находятся в основной обойме.

Очень жаль, что расставание получилось таким, он является одним из величайших футболистов в истории», – цитирует Маскерано Barca Universal.

Нынешним главным тренером «Барселоны» является Ханси Флик, под руководством которого «Барселона» лидирует в чемпионате.