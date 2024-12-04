«Реал» или «Барселона»: Бэйл назвал чемпиона Испании

В самом разгаре розыгрыш нынешнего сезона испанского чемпионата. Экс-футболист «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл предположил, какой клуб станет чемпионом Ла Лиги в следующем году.

По мнению Бэйла, чемпионом Испании станет мадридский «Реал», а звание лучшего голеадора турнира достанется нападающему каталонской «Барселоны» Роберту Левандовски.

В настоящий момент мадридская команда с 33 баллами занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Подопечные Карло Анчелотти отстают от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. При этом у сливочных есть две игры в запасе.

Левандовски лидирует в рейтинге бомбардиров с 15 забитыми мячами.