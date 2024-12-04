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Пау Виктор назвал главное достоинство Флика

04 Декабря 2024 • 10:26 Комментировать
Мальорка
1:5
Барселона

Молодой форвард «Барселоны» Пау Виктор лестно высказался о главном тренере клуба Ханси Флике.

«Самое главное, что каждый футболист при Флике чувствует свою важность, даже те, кто получает меньше игрового времени. Конечно, это очень сложный момент, потому что футболисты, редко появляющиеся на поле, теряют тонус и бывают недовольны. Но сейчас у нас сплочённая команда с прекрасной атмосферой, каждый хочет внести свой вклад. Флик является очень сильным тренером, который отдаёт всего себя клубу», – цитирует Виктора Barca Universal.

«Барселона» накануне обыграла в гостях «Мальорку» со счётом 5:1.

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