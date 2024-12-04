Бэйл назвал игрока «Реала», который выиграет «Золотой мяч» в 2025 году

Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл предположил, кто из игроков получит «Золотой мяч» в 2025 году.

Экс-полузащитник сборной Уэльса считает, что обладателем престижной индивидуальной награды станет французский нападающий Килиан Мбаппе. 25-летний форвард в настоящий момент является футболистом мадридского «Реала».

Напомним, что в 2024 году «Золотой мяч» выиграл опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провел 13 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу.