Тренер «Барселоны» Флик высказался о звёздном Ямале

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался относительно 17-летнего форварда команды Ламина Ямаля после встречи с «Мальоркой» (5:1). В этой игре футболист отметился голевой передачей.
«Ямаль всегда был важен для нас, в прошедшем матче он подтвердил это. Ламин меняет игру команды. У него были моменты для гола, но и без этого он провел хорошую встречу», - передает слова немецкого специалиста AS.
В текущем сезоне Ямаль поучаствовал в 18 поединках «сине-гранатовых», отметившись шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Контракт Ламина рассчитан до середины 2026 года, а его рыночная стоимость составляет 150 млн евро.
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