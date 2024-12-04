Ямаль выссказался об игре с Рафиньей за «Барселону»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о взаимодействии с одноклубником Рафиньей Диасом в поединке 19-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (5:1).

«Моя голевая передача? Я люблю и умею делать подобное. Очень рад за Рафинью, мы отлично понимаем друг друга на поле. Что касается моего здоровья, то я готов играть столько матчей, сколько нужно», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

В сезоне-2024/2025 Ламин поучаствовал в 18 поединках за «Барселону», отметившись шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Трудовое соглашение игрока с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2026 года.