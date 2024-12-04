Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала»

Форвард сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть «королевский» клуб. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Ромен Молина.

По данным источника, нападающий заинтересован в переезде в чемпионат Саудовской Аравии. Бразильца привлекают огромные деньги, которые платят на Ближнем Востоке. Если «сливочные» согласятся продать бразильца, то могут заработать солидную сумму на его трансфере.

В сезоне-2024/2025 Винисиус провел 18 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и восемь голевых передач. Срок трудового договора между бразильцем и «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.