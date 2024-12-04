В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски

Рулевой каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение оставить в запасе нападающего Роберта Левандовски в перенесенном поединке 19-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (5:1).
«По нашему плану предполагалось, что Роберт останется в запасе. У меня было ощущение и интуиция, что ему нужно побыть вне игры. Левандовски сейчас нужен отдых, ведь он очень много играл», - передает слова немецкого специалиста AS.
В нынешнем сезоне Левандовски провел 20 поединков за «сине-гранатовых», записав на свой счет 22 забитых мяча и две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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