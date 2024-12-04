Модрич принял решение по «Реалу»

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич намерен сменить клубную прописку по завершении текущего сезона. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал журналист Хосе Феликс Диас.

Согласно данным источника, 39-летний хорватский полузащитник не собирается завершать игровую карьеру после расставания со «сливочными». В его планах – поиграть еще один сезон.

Лука защищает цвета «королевского» клуба с 2012 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 20 поединков во всех турнирах, записав на свой счет три голевые передачи. Срок трудового договора между «Реалом» и хорватом истекает летом 2025-го. Его рыночный ценник – шесть миллионов евро.