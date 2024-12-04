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Рафинья прокомментировал дубль в матче «Барселоны»

04 Декабря 2024 • 08:32 Комментировать

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался о своем дубле в перенесенной игре 19-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой». «Сине-гранатовые» отпраздновали разгромную победу со счетом 5:1.

«Я сейчас нахожусь в своей лучшей форме. Не собираюсь останавливаться. Я люблю «Барселону» и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей на поле», - передает слова бразильского футболиста Football Espana.

В нынешнем сезоне Рафинья является одним из ведущих футболистов каталонского гранда. Полузащитник записал на свой счет 16 забитых мячей и десять результативных передач в 21 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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