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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг рассказал, устраивает ли его текущая роль в «Барселоне»

04 Декабря 2024 • 08:08 Комментировать
Мальорка
1:5
Барселона

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг ответил на вопросы журналистов после матча с «Мальоркой» (5:1).

27-летний футболист вышел на замену на 72-й минуте, но успел напрямую поучаствовать в разгроме соперников, отметившись голом и результативным пасом. Нидерландский хавбек отличился впервые с февраля.

Де Йонг залечил травму в начале октября, но с тех пор чаще выходит на замену, чем в старте, и почти всегда проводит на поле не больше одного тайма.

«Моя роль в команде? Я должен быть терпеливым и с пониманием относиться к ситуации. Я продолжу усердно работать, чтобы прибавить. Посмотрим, как пойдут дела.

Мы рады вернуться на победный путь. Для нас было важно выиграть, особенно учитывая недавние результаты. Забивать голы всегда очень приятно», – цитирует Barca Universal Френки де Йонга.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

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