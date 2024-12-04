«Барселона» в пятый раз забила пять голов за матч при Флике

Атака «Барселоны» провела очередной яркий матч – на этот раз пострадала «Мальорка» (5:1).

Для каталонцев всё складывалось не так-то просто: лишь на 56-й минуте команда повела в счёте благодаря голу Рафиньи Диаса с пенальти. После этого «сине-гранатовым» удалось поразить ворота ещё трижды и довести дело до крупного выигрыша. Примечательно, что для «Барселоны» это уже пятый матч с пятью забитыми голами при Хансе-Дитере Флике. Ранее пять мячей получали «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Севилья» (5:1) и «Црвена Звезда» (5:2). Также была победа 7:0 над «Вальядолидом».

Флик возглавил «Барселону» перед началом текущего сезона. Он заменил Хави Эрнандеса, уволенного в мае.