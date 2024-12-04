Ямаль отказался бить пенальти в матче «Барселоны» с «Мальоркой»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль мог подойти к точке вместо Рафиньи Диаса, но отказался от этой возможности.

«Сине-гранатовые» заработали пенальти в начале второго тайма матча с «Мальоркой», когда на табло горел счёт 1:1. Как сообщает Gol Play, Рафинья предлагал Ямалю исполнить одиннадцатиметровый, но юный испанец отказался. Бразилец взялся за удар сам и был точен – этот гол стал победным.

Чуть позже Рафинья оформил дубль, забив уже с игре, а ассистировал ему именно Ямаль. Встреча завершилась разгромной победой коллектива Ханса-Дитера Флика – 5:1.

Напомним, Ламин Ямаль недавно залечил травму. Во вторник он вышел в стартовом составе впервые с начала ноября.