Куртуа принял решение по будущему в «Реале»

Голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа связывают с возможным переездом в Саудовскую Аравию.

По слухам, уже в скором времени бельгиец может получить выгодные предложения от саудовских клубов, однако окружение игрока не располагает подобной информацией. Более того, по сведениям журналиста Мигеля Анхеля Диаса, вместо перехода куда-либо 32-летний вратарь намерен продлить свой контракт с «Реалом» ещё на несколько лет.

Тибо Куртуа выступает за «королевский клуб» с 2018 года. В текущей кампании кипер провёл 15 матчей за команду Карло Анчелотти во всех турнирах, пропустив 12 голов и шесть раз сыграв «на ноль».