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Куртуа принял решение по будущему в «Реале»

04 Декабря 2024 • 06:45 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.25 X 3.50 2 2.25
Через 15 ч. 16 мин.

Голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа связывают с возможным переездом в Саудовскую Аравию.

По слухам, уже в скором времени бельгиец может получить выгодные предложения от саудовских клубов, однако окружение игрока не располагает подобной информацией. Более того, по сведениям журналиста Мигеля Анхеля Диаса, вместо перехода куда-либо 32-летний вратарь намерен продлить свой контракт с «Реалом» ещё на несколько лет.

Тибо Куртуа выступает за «королевский клуб» с 2018 года. В текущей кампании кипер провёл 15 матчей за команду Карло Анчелотти во всех турнирах, пропустив 12 голов и шесть раз сыграв «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа

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