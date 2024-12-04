Стало известно, когда «Реал» начнёт переговоры с Асенсио

В мадридском «Реале» готовы наградить центрального защитника Рауля Асенсио новым контрактом.

21-летний игрок проявил недавно был переведён из «Кастильи» в первую команду «сливочных» для решения кадровых проблем в защите. Испанцу удалось удивить и закрепиться в стартовом составе, и теперь в клубе намерены заключить с ним новый договор. Как сообщает Madrid Zone, «Реал» начнёт официальные переговоры с Асенсио после завершения сезона. Действующее соглашение центрбека истекает в середине 2026 года.

Рауль Асенсио провёл четыре матча за коллектив Карло Анчелотти, отметившись одной результативной передачей.