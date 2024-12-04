Рафинья назвал игрока «Барселоны», который «делает разницу»

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас похвалил одноклубника Ламина Ямаля после победы над «Мальоркой» (5:1).

27-летний вингер стал автором двух забитых мячей и был признан лучшим игроком матча. На 74-й минуте бразильцу ассистировал Ямаль, вырезавший тонкую передачу с фланга. Для 17-летнего вундеркинда это был первый выход в стартовом составе с начала ноября – испанец пропустил несколько недель из-за травмы.

«Ямаль? Он всегда делает разницу, когда появляется на поле», – высказался о товарище по команде Рафинья в послематчевом интервью.

«Барселона» выиграла все матчи Ла Лиги в текущем сезоне, когда Ламин Ямаль выходил в основе.