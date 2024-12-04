Пау Виктор: «Трудно конкурировать с лучшим нападающим в мире»

Нападающий «Барселоны» Пау Виктор высказался о конкуренции с Робертом Левандовски.

23-летний футболист вышел на замену на 73-й минуте матча против «Мальорки», а на 84-й установил на табло окончательный результат – 5:1. Звёздный Левандовски, лидирующий в гонке бомбардиров Ла Лиги с 15 голами, неожиданно остался на скамейке запасных.

«Трудно получать игровое время, когда конкурируешь с лучшим нападающим в мире, – делится мыслями Виктор после завершения поединка. – Но я стараюсь учиться у Роберта и пользоваться возможностями, которые мне предоставляются», – передаёт Managing Barca слова испанца.