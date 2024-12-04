Ямаль дал интервью после победы «Барселоны» над «Мальоркой»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мыслями после победы в матче против «Мальорки» (5:1).

17-летний игрок вышел в стартовом составе «сине-гранатовых» впервые почти за месяц. На 74-й минуте встречи вундеркинд отметился изящной голевой передачей на Рафинью Диаса, который установил на табло счёт 3:1.

«Думаю, в первом тайме мы были лучше соперника, но не реализовали свои шансы. Во втором тайме всё сложилось для нас удачно, и мы смогли добиться своего. Я всегда стараюсь делать для команды всё возможное. Рад, что отдал голевую передачу.

Мы растеряли слишком много очков в Ла Лиге глупым образом. Я нервничаю, когда смотрю матчи дома. Приятно вернуться на поле», – цитирует Barca Universal Ямаля.