Рафинья оценил игру де Йонга

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас оценил выступление своего одноклубника Френки де Йонга в матче против «Мальорки» (5:1).

Бразилец и нидерландец стали героями встречи: первый оформил дубль, а второй отметился голом и результативной передачей после выхода на замену на 72-й минуте.

«Игра де Йонга? Он заслужил это. Френки очень усердно работает, помогает нам на поле и за его пределами. Мы все очень к нему привязаны и рады за него», – приводит Barca Universal слова из интервью Рафиньи.

Сегодняшние результативные действия стали для Френки де Йонга первыми с февраля. Хавбек пропустил начало сезона из-за травмы.