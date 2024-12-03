Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья оценил игру де Йонга

03 Декабря 2024 • 23:41 Комментировать
Мальорка
1:5
Барселона

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас оценил выступление своего одноклубника Френки де Йонга в матче против «Мальорки» (5:1).

Бразилец и нидерландец стали героями встречи: первый оформил дубль, а второй отметился голом и результативной передачей после выхода на замену на 72-й минуте.

«Игра де Йонга? Он заслужил это. Френки очень усердно работает, помогает нам на поле и за его пределами. Мы все очень к нему привязаны и рады за него», – приводит Barca Universal слова из интервью Рафиньи. 

Сегодняшние результативные действия стали для Френки де Йонга первыми с февраля. Хавбек пропустил начало сезона из-за травмы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг Рафинья Диас ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Декабря
00:02
Ямаль дал интервью после победы «Барселоны» над «Мальоркой»
03 Декабря
23:41
Рафинья оценил игру де Йонга
23:21
Рафинья прокомментировал разгромную победу «Барселоны»
23:13
«Барселона» выиграла 16 матчей Ла Лиги подряд с Ямалем в старте
23:04
«Барселона» наконец-то проявила себя, забив 5 мячей «Мальорке» 5
23:03
«Барселона» – первая команда топ-5 лиг с двумя игроками, забившими 10+ голов
22:53
Де Йонг отметился первыми результативными действиями за «Барселону» с февраля
22:45
Рафинья оформил 26 результативных действий в 21 матче за «Барселону»
21:28
Торрес прервал серию без голов в «Барселоне»
20:26
«Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 24
19:45
Левандовски не попал в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Мальоркой», Ямаль – в основе
15:01
«Мальорка» – «Барселона»: Какой стартовый состав Флик отрядит спасать ситуацию в чемпионате Испании 1
08:09
Агент: «Неймар так любит Месси, что не захотел с ним конкурировать» 2
07:59
Флик высказался о решении Рафиньи не отдавать капитанскую повязку де Йонгу
07:34
В «Барселоне» обеспокоены здоровьем Ольмо 3
07:19
Де Йонг собрал идеального футболиста: Месси выиграл в трёх категориях
03:33
«Барселона» не позволит де Йонгу уйти свободным агентом в 2026 году
02:02
Мальорка - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:04
«Барселона» определилась с ценником де Йонга
00:18
«Барселона» и «Реал» претендуют на дорогостоящего экс-игрока «Манчестер Юнайтед»
02 Декабря
22:32
Флик: «Хорошо, что ноябрь закончился»
22:11
Флик предъявил претензию Левандовски 7
22:02
Флик ответил на вопрос о травмах Араухо и Ольмо
20:34
Флик: «Щесны хорошо тренируется, но основным будет Пенья»
16:41
Важный игрок «Барселоны» возобновил полноценные тренировки
15:56
Месси показал сына в футболке другого игрока – он из «Барселоны»
15:51
Актуальный прогноз и ставка на матч Мальорка – Барселона чемпионата Испании – 3 декабря 2024
11:14
«Барселона» потерпела больше поражений в чемпионате Испании 2024/2025, чем «Реал» и «Атлетико» в сумме
00:07
Клуб Ла Лиги сомневается в подписании Фати по двум причинам
01 Декабря
23:33
«Барселона» отказалась от Салаха и Сона – названа причина
23:13
Френки де Йонг не может тренироваться в полную силу
25 Ноября
01:22
Холанн – второй претендент на следующий «Золотой мяч», Ямаль – третий 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию
Спортивные новости
«Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Янчук высказался по поводу открытия корта во Франции в честь Медведева «Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Мальорка Мальорка
Барселона Барселона
1
5
4.90 3.75 1.67
Видео
04.12.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.60 3.55 1.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Декабря
00:02 · Испания. Ла Лига
Ямаль дал интервью после победы «Барселоны» над «Мальоркой»
03 Декабря
23:41 · Испания. Ла Лига
Рафинья оценил игру де Йонга
23:29 · Испания. Ла Лига
Флик прокомментировал победу над «Мальоркой»
23:21 · Испания. Ла Лига
Рафинья прокомментировал разгромную победу «Барселоны»
23:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выиграла 16 матчей Ла Лиги подряд с Ямалем в старте
23:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» наконец-то проявила себя, забив 5 мячей «Мальорке» 5
23:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» – первая команда топ-5 лиг с двумя игроками, забившими 10+ голов
22:53 · Испания. Ла Лига
Де Йонг отметился первыми результативными действиями за «Барселону» с февраля
22:45 · Испания. Ла Лига
Рафинья оформил 26 результативных действий в 21 матче за «Барселону»
22:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил результативность Беллингема
22:16 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Мы не должны ввязываться в размен атаками с «Реалом»
21:28 · Испания. Ла Лига
Торрес прервал серию без голов в «Барселоне»
20:54 · Испания. Ла Лига
В Саудовской Аравии нацелились на звезду «Реала» 1 слухи
20:41 · Россия. Премьер-лига
В «Реал Сосьедаде» прокомментировали новость об интересе к Файзуллаеву
20:26 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 24
20:06 · Италия. Серия А
​Источник: «Барселона» хочет Леау уже в январе
19:51 · Италия. Серия А
«Реал» выбрал нового левого защитника – это не Дэвис слухи
19:45 · Испания. Ла Лига
Левандовски не попал в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Мальоркой», Ямаль – в основе
19:35 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев может стать одноклубником Захаряна слухи
18:13 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал игрока, которого привёл бы в «Манчестер Сити» 1
17:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» подпишет звезду «Ливерпуля» только при одном условии
16:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала заявление о состоянии Сарагосы
16:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о ситуации «Реала»
15:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти порадовал новостью о возвращении игрока «Реала» в строй
15:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, кто будет бить следующий пенальти «Реала»
Все новости