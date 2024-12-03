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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик прокомментировал победу над «Мальоркой»

03 Декабря 2024 • 23:29 Комментировать
Мальорка
1:5
Барселона

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал гостевую победу над «Мальоркой» (5:1).

«Я доволен нашей игрой. Здорово, что Ферран смог забить, для него это было важно. Мы решили предоставить отдых Левандовскому, важно следить за состоянием всех футболистов.

Игра Ямаля? Он сыграл здорово, создавал много моментов, Ламин важный игрок для нас», - цитирует Флика Marca.

«Барселона» прервала трёхматчевую серию без побед в чемпионате Испании и закрепилась на первой строчке, идущий следом мадридский «Реал» отстаёт на четыре очка, но при этом имеет две игры в запасе.

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Мальорка Барселона Ханс-Дитер Флик ещё теги

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