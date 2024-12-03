Рафинья прокомментировал разгромную победу «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас побеседовал с журналистами после выигранного матча с «Мальоркой» (5:1).

Бразилец отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи. К перерыву на табло горел счёт 1:1, однако во втором тайме хозяевам поля не удалось сдержать грозную атаку «сине-гранатовых».

«В перерыве мы были очень злы, потому что счёт был ничейным, хотя мы могли забить много голов. Я нахожусь в своей лучшей форме за всю карьеру, и я не хочу останавливаться. Надеюсь, смогу сделать для команды ещё больше», – заявил в послематчевом интервью Рафинья, на счету которого 16 забитых голов и десять результативных передач в 21 поединке нынешней кампании.