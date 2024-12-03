«Барселона» выиграла 16 матчей Ла Лиги подряд с Ямалем в старте

«Барселона» вновь одержала победу в матче Ла Лиги, когда Ламин Ямаль вышел в стартовом составе.

17-летний футболист залечил травму и впервые с начала прошлого месяца смог выйти на поле с первых минут. «Сине-гранатовые» одолели на выезде «Мальорку» (5:1), а вингер записал на свой счёт результативную передачу, отыграв до финального свистка. Таким образом, серия побед «Барселоны» в Ла Лиге с Ямалем в основном составе достигла 16 матчей, включая четыре встречи прошлой кампании. Последняя осечка датирована маем – тогда команда, ещё возглавляемая Хави Эрнандесом, уступила «Жироне» (2:4).

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в четырёх поединках нынешнего розыгрыша чемпионата, когда Ламин Ямаль отсутствовал в старте, каталонский гранд не победил ни разу – три поражения и одна ничья.