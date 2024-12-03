«Барселона» наконец-то проявила себя, забив 5 мячей «Мальорке»

В вынесенном на более ранний срок матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» гостила у «Мальорки».

На 12-й минуте Пабло Маффео при выносе мяча попал в спину партнеру, и при помощи рикошета игровой снаряд оказался у Феррана Торреса, а тот ударом между ног вратарю открыл счет. В конце тайма Маффео прорвался к воротам и сделал всё для Ведата Мурики, который не мог промахнуться на дальней штанге - 1:2.

После перерыва выскочил один на один с голкипером Рафинья после паса от Дано Ольмо, но переиграть кипера ближнем бою ему не удалось. На 57-й минуте гости повели с пенальти, Рафинья пробил в правый нижний угол, а вратарь не добрался - 1:2. Внешней стороной стопы Ламин Ямаль с фланга вырезал в центр штрафной, где из-за спин защитников выскочил Рафинья и в касание отправил мяч точно под опорной ногой голкипера в сетку - 1:3. Ворвался в штрафную Виктор Пау после паса от Ламаля и прострелил вдоль ворот, в падении вынес мяч защитник, но точно на ногу Френки де Йонгу, который с лета пробил в ближний нижний угол - 1:4. Де Йонгу просто подарили мяч в концовке игры, передача на Виктора Пау, который поставил точку - 1:5.

«Барселона» остается на самой вершине, соперник - шестой.